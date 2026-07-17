京都の夏の風物詩 ―鴨川の納涼床を楽しむ―

京都の夏の風物詩といえば、鴨川沿いに並ぶ「納涼床（のうりょうゆか）」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。夕暮れ時になると、鴨川から吹く心地よい風を感じながら食事を楽しむ人々の姿が並び、京都らしい情緒あふれる光景が広がります。地元の人はもちろん、国内外からも多くの観光客が訪れます。

多くの人が列を作る

(2026年7月15日筆者撮影)

筆者も先日、納涼床を楽しめる「いづもや」を訪れ、贅沢な時間を過ごしてきました。今回は、その歴史や起源をたどりながら魅力をご紹介します。

鴨川納涼床とは、京都市内を流れる鴨川沿いの二条から五条付近に設けられる、夏限定の屋外席のことです。

鴨川納涼床

(2026年7月15日筆者撮影)

毎年5月から10月中旬頃まで設置され、京料理をはじめ、和食、フレンチ、イタリアン、中華、カフェなどさまざまなジャンルのお店が営業しています。

「いづもや」で頂くすき焼き

(2026年7月15日筆者撮影)

日中は暑さが残る京都ですが、夕方になると鴨川を吹き抜ける風が心地よく、自然の涼を感じながら食事を楽しめます。この「涼を楽しむ」という日本ならではの文化が、納涼床には息づいています。

その歴史は、400年以上前にまでさかのぼります。安土桃山時代、豊臣秀吉によって三条大橋や五条大橋が整備されると、人や物の往来が活発になり、鴨川周辺には多くの人々が集まるようになります。河原には茶店や見世物小屋などが並び、京都屈指のにぎわいを見せる場所へと発展しました。夏になると人々は川辺で夕涼みを楽しみ、自然の風を感じながら食事やお茶を味わう文化が生まれます。これが現在の納涼床の原型と言われています。

江戸時代に入ると、京都の町はさらに発展し、鴨川沿いには数多くの茶屋が軒を連ねるようになります。当時は河原に仮設の床や縁台を設置し、お茶や食事を提供する店が増え、夏の風物詩として定着していきました。江戸時代中期には約400軒もの茶屋が並び、川沿いは多くの人でにぎわっていたそうです。現在では安全性や景観への配慮が徹底され、古都の町並みに調和する夏の風景として、多くの人に親しまれています。

京都には納涼床の他に川床の文化もあります。川床と言えば貴船を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

貴船の川床

(2026年6月16日筆者確認)

鴨川納涼床と貴船の川床は、どちらも京都の夏を代表する風物詩ですが、その魅力は大きく異なります。鴨川納涼床は、川のすぐ横に設けられた床席で、川沿いに広がる夜景を眺めながら食事を楽しめるのが特徴です。一方、貴船の川床は、清流の真上に床が設けられており、水面との距離が非常に近いのが魅力です。山間部ならではの涼しさがあり、真夏でも快適に過ごせます。以前、貴船の川床について紹介した記事を書いています。歴史や魅力、楽しみ方をまとめていますので、ぜひあわせて読んでみてください。

記事はこちら↓

https://allatanys.jp/blogs/30347/

夏ならではの風情を味わうため、ぜひ一度鴨川納涼床を体験してみてはいかがでしょうか。昼間とは異なる京都の表情に出会えるひとときになるはずです。もちろん、自然豊かな貴船の川床もまた違った魅力がありますので、京都を訪れる際は両方を体験し、その違いを楽しんでみるのもおすすめです。

参考サイト

京都観光オフィシャルサイト https://ja.kyoto.travel/event/single.php?event_id=4902

京都鴨川納涼床 https://www.kyoto-yuka.com/about/history.html