進化を続ける伝統文化 ―夏の貴船で見えたもの―

京都の市街地の北山間に位置するのが貴船です。地域を代表する貴船神社は古くから、万物の命の源である「水」の神を祀り、全国2000社を数える水神の総本宮です。また、夏季には清流の真上に座席を設ける川床が設置され、京都の風物詩として広く知られています。

加えて「絵馬発祥の地」ともされています。かつては日照りが続き雨を求めるときには「黒馬」を、逆に長雨が続き晴れを求めるときには「白馬」を奉納していたそうです。平安時代にはこの生馬の奉納が簡素化され、板に馬の絵を描いて奉納する形態へと変化しました。これが、現代の日本の神社に見られる「絵馬」のルーツとなりました。

そして京都の夏季を代表する川床ですが、市街地を流れる鴨川の「納涼床」と、貴船の「川床」とでは、その歴史や構造に違いが見られます。

貴船における川床の起源は、大正時代に遡ります。京都の夏は盆地特有の暑さで知られます。貴船神社へ参拝に訪れる人々は、暑さを凌ぐために貴船川の清流に足を浸して涼をとっていました。これに目を付けた地元の茶屋が、川の中に簡素な床几（しょうぎ）を設置し、お茶を提供し始めたのが発祥とされています。川面のわずか数センチ上の高さに直接床を敷き詰めていることが大きな特徴です。

貴船の川床

(2026年6月16日筆者撮影)

ちなみに鴨川の納涼床は、川面から数メートルの高さに木組みの床を設置しており、夕暮れから夜間にかけての涼を楽しむものとして親しまれています。

近年、貴船が誇る美しい景観と伝統文化は気候変動に伴う局地的な豪雨災害という難題に直面しています。記憶に新しいニュースとして、昨年8月12日、貴船川沿いの料理旅館で、大雨による増水により川床が崩壊し、観光客ら6人が川に転落する事故が発生しました。事故当日も朝の時点で目立った増水はなかったものの、突然濁った水がどっと流れてきたと報じられています。洪水リスクの増大は上流にある貴船山の保全状態とも密接に関係しています。過去の台風被害などにより、地域の山林では大規模な倒木被害が発生し、山の保水機能の低下が懸念されてきました。これに対し、貴船神社を中心とした地域住民や有志は、自然環境を守るために募金や環境保全活動を続けています。

さて、長く親しまれてきた川床文化にも変化が生まれています。筆者は料理旅館「兵衛」が運営する「兵衛カフェ」を訪問しました。伝統的な貴船の川床料理は予約が必須であり、価格帯も1万円から数万円に達することが多いため、観光客にとってはなかなか手が出しづらい部分もありました。しかし、この「兵衛カフェ」では、ドリンクやスイーツの注文のみで川床を利用できます。気軽に川床の文化を体験できることもあり、SNSなどで注目されています。連日多くの観光客で賑わうという情報もあり、筆者自身は開店1時間半前に店に向かいました。

気軽に川床でスイーツを楽しむことが出来る

(2026年6月16日筆者撮影)

激しく流れる川のわずか数センチ上に畳が敷かれており、足を伸ばせば冷たい清流に触れることができます。思わず「冷たい」と声が出るほどで涼を得て汗も引っ込みました。実際に利用したことで、この川と畳の至近距離での営業がいかに徹底した日常の水位監視の上に成り立っているか実感しました。

川床を楽しんだのち、本宮を参拝し「水占いみくじ」を体験しました。白い用紙を境内にある御神水の水面に浮かべると、徐々に文字が浮かび上がってきます。用紙にはQRコードが印字されており、スマートフォンで読み込めば多言語翻訳を利用できる仕組みが導入されていました。伝統的な信仰の形態を守りつつもインバウンドをはじめとする多様な参拝客に対応する工夫です。

QRコードにより多言語に対応する

(2026年6月16日筆者撮影)

気候変動という課題に向き合いながらも守られ続けている清流に身も心も癒やされました。伝統的な文化を守りつつも時代に合わせて進化を続ける貴船に足を運び、特別な「涼」を体験してみてはいかがでしょうか。

参考記事

2025年8月13日付 朝日新聞朝刊 「川床崩れ、客流される 貴船川増水、経営者けが ／京都府」

2025年8月13日付 読売新聞朝刊 「川床崩れ２人搬送 京都・貴船」

参考サイト

そうだ京都、いこう 「新緑に包まれて。水の神様を祀る「貴船神社」の見どころガイド」https://souda-kyoto.jp/blog/00725.html(最終閲覧日2026年6月17日)

貴船仲よし 「京都、貴船と貴船神社の歴史」https://kibune-nakayoshi.co.jp/pg3569121.html(最終閲覧日2026年6月17日)

貴布禰総本宮 貴船神社 https://kifunejinja.jp/(最終閲