北陸新幹線「桂川案」　　地元の声を聞く

7月15日、自民党と日本維新の会による与党整備委員会は、北陸新幹線の延伸ルートとして、小浜・京都ルートのうちから「桂川案」を採用することを決めました。京都市南区にあるＪＲ西日本の桂川駅近くに新駅が設けられることになります。そこで駅周辺を訪れてみました。

延伸ルートは、2016年に自民党と公明党の与党整備委員会によって、福井県小浜市を通る小浜・京都ルートに決定されていました。しかし、建設費が当初想定の2倍以上に膨れ上がったことや、日本維新の会が政権与党入りしたことで、2025年12月からは、滋賀県米原市を通る米原ルートなどを含んだ8ルート9案で再検討が進められていました。

京都駅直下に地下ホームを作る南北案は地下水脈への影響を懸念する地元の反発があり、米原ルートも建設費の負担をめぐり滋賀県から反対の声が上がりました。そこで選ばれたのが、市中心部を避けた桂川案でした。

周辺に新駅が設けられる桂川駅は、京都駅からJR東海道線で２駅目に位置し、6分ほどで京都駅に着きます。駅から10分ほど歩くと、阪急京都線の洛西口駅があり、そこから15分くらいで繁華街の広がる四条河原町エリアにアクセスできます。

1999年に、キリンビール京都工場が閉鎖されましたが、2008年に桂川駅が、2014年にイオンモール京都桂川が開業し、ベッドタウンとして生まれ変わりました。駅直結の商業施設を囲むようにマンションが立ち並んでいて、ショッピングを楽しむ家族連れや学校帰りの高校生が多く見られました。

突然の新幹線延伸計画に、地元住民の反応は複雑でした。

周辺マンションに住む30代女性は「北陸や新大阪へ乗り換えなしで行けるようになれば、すごく便利になる。街の価値がさらに上がる」と期待を寄せました。一方、10代の女子高校生は「実際に出来上がるのは、ずっと先の話。環境に影響を与えず、本当に計画通りにできるのだろうか」と不安を口にしました。

工期は２６年に渡り、開業するのは最速で２０５０年代だといいます。ルートは決まりましたが、建設費用や自然環境への影響、地元住民の合意など、課題は多く残されています。建設により、どのようなメリット、デメリットがあるのかを明らかにし、建設を検証できるようにすることが求められます。

参考記事:

・2026年7月15日付 朝日新聞 『北陸新幹線延伸、小浜・京都ルート「桂川案」で合意 自民・維新』

https://digital.asahi.com/articles/ASV7G7V07V7GULFA02SM.html

・2026年7月16日付 読売新聞 『北陸新幹線の延伸、付近が新駅候補地になるＪＲ桂川駅は「京都駅から２駅」…ルート選定に疑問の声も』

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20260716-GYT1T00106/

・2026年7月15日付 日本経済新聞 『北陸新幹線の全線開通、最速2050年代 延伸ルートは小浜・京都に再決着』

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA14B5H0U6A710C2000000/