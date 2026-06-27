下鴨エリアを散策 ―旧三井家下鴨別邸に見る三井家の歴史と庭園―

京都市左京区にある旧三井家下鴨別邸は、近代和風建築の美しさと豪商の歴史を今に伝える文化財です。世界遺産・下鴨神社の南側に位置し、四季折々の庭園を眺めながらゆったりとした時間を過ごせることから、SNSを中心に京都の穴場スポットとして人気を集めています。

旧三井家下鴨別邸

(2026年6月19日筆者撮影)

京都といえば寺社仏閣巡りが定番ですが、旧三井家下鴨別邸では由緒ある建築や美しい庭園を楽しめるだけでなく、季節によっては庭園を眺めながら甘味を味わえるのも魅力の一つです。筆者が訪れた際には庭園の紫陽花が見頃を迎えており、初夏ならではの風景を楽しむことができました。

色とりどりの紫陽花

(2026年6月19日筆者撮影)

旧三井家下鴨別邸は、三井家11家が共有し、三井北家（総領家）の三井八郎右衞門高棟によって整えられたとされています。

この地には明治42年、三井家の祖霊を祀る祖霊社「顕名霊社」が遷座されました。その参拝の際の休憩施設として整備されたのが、現在残る鴨別邸です。大正14年に建築され、主屋、玄関棟、茶室の三棟が現存しています。主屋はもともと木屋町三条上るに建てられていた明治13年築の三井家木屋町別邸を移築したものであり、近代京都における上流住宅建築の姿を今に伝えています。

戦後の昭和24年に国へ譲渡され、昭和26年以降は京都家庭裁判所所長宿舎として平成19年頃まで使用されていたそうです。その間も建物は大きく手が入ることなく維持されてきました。

こうした背景から、主屋を中心とした建築群は大正期までに整えられた大規模別邸の姿をよく残すものとして評価され、平成23年に主屋、玄関棟、茶室の三棟が国の重要文化財に指定されています。

見学後には、庭園を眺めながらぜんざいをいただきました。

庭園を眺めながらいただく甘味

(2026年6月19日筆者撮影)

上品な甘さのぜんざいを味わいながら、手入れの行き届いた庭園や風鈴の音色に耳を傾ける時間はとても贅沢で、歴史ある邸宅ならではの落ち着いた雰囲気を存分に満喫できました。

あわせて立ち寄りたいのが徒歩数分の場所にある下鴨神社です。下鴨神社は京都最古の神社の一つとして知られています。糺の森に囲まれた境内は、市街地とは思えないほど豊かな自然が残されており、散策するだけでも心が落ち着きます。

下鴨神社

(2023年7月28日筆者撮影)

夏になると、多くの参拝者が訪れる「みたらし祭」が開催されます。境内の御手洗池に足を浸し、無病息災を祈願する神事で、ひんやりとした湧き水の中を歩く体験は京都の夏ならではです。

下鴨神社で開催されるみたらし祭

(2023年7月28日筆者撮影)

献灯し、御神水をいただくことで、暑い季節に心身を清める伝統行事として親しまれています。今年は7月18日から30日まで開催されます。

近くには鴨川が流れる

(2026年6月19日筆者撮影)

歴史ある建築、美しい庭園、季節の花、京都ならではの伝統行事を一度に楽しめるこのエリアは、京都観光の中でもぜひ訪れてほしい場所の一つです。ゆっくり散策しながら、古都の歴史と文化の奥深さを感じてみてはいかがでしょうか。

参考サイト

京博連 https://kyoto-museums.city.kyoto.lg.jp/museum/114/?utm_source=chatgpt.com

京都観光オフィシャルサイト 京都観光Navi https://ja.kyoto.travel/tourism/article/mitsuike/about.php

世界遺産下鴨神社 https://www.shimogamo-jinja.or.jp/saiji/mitarashi