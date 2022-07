なぜひとは表現するのでしょうか。駅前でスピーチすること、写真をInstagramに投稿すること、授業で発言すること、日記を書くこと。どれも表現するということです。これは私たちの生活に密接に結びついており、決して欠かすことのできないものでしょう。しかし、ときに制限されることもあります。表現するとはどういうことなのか。他者の表現に触れる際に私たちに求められることは何なのか。ロシアをめぐる三つの事例から探ってみました。

今月15日からキエフ(キーウ)・バレエが日本ツアーを始めました。ロシアのウクライナ侵攻後、初めての海外公演となり、国外に退避した22人が来日しました。ダンサーらの「舞台で踊る機会がほしい」「ぜひ日本で」という願いが叶えられた一方で、ロシアの侵略が暗い影を落とします。ウクライナの芸術を管轄する機関から同国立歌劇場に対して、ロシアの作曲家の楽曲演奏は避けるように要請があったのです。そのため、今回のツアーはバレエの名場面集のような構成にもかかわらず、「白鳥の湖」「くるみ割り人形」といった、最も有名な作品を踊ることはできません。ロシアのチャイコフスキーが作曲したものだからです。

札幌大学教授の岩本和久はパネル展「疫病とロシア文学」を企画していました。この企画展は19世紀のロシアの作家がコレラなどの感染症をどう描いてきたかがテーマ。日露戦争で反戦を訴えたトルストイのパネルも用意し、「ロシアも含め反戦を唱える人たちと連携したい」との願いを込めていました。ところが、企画展が始まる2日前に学長から呼ばれ、延期を打診されたのです。いつまでの延期なのかはっきりと明示されることなく、開催は見送られてしまいました。

The #Russian Investigative Committee opened a criminal case for "rehabilitation of Nazism" against Oleg Kulik, the author of the sculpture "Big Mother", exhibited at the "Gostiny Dvor" fairgrounds. pic.twitter.com/rAZEsWwKLy

— NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2022