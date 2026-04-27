物価高の中…注目されるうどん文化

ホルムズ海峡の事実上の封鎖による影響が日常生活に広がりつつあります。日清オイリオグループが20日、6月納入分から家庭向け食用油の価格を11～15％引き上げると発表たのはその一例です。食料品価格の上昇や節約志向の高まりにより、「手頃で満足感のある食事」が改めて見直されており、その代表格として注目されているのがうどんです。小麦粉・水・塩というシンプルな素材から生まれるうどんは、日本各地で独自の発展を遂げ、地域の歴史や風土、暮らしと深く結び付いてきました。

日本各地には個性豊かなご当地うどんが存在します。まずはうどん県の愛称でも親しまれる香川県の「讃岐うどん」です。

讃岐うどん

(2026年3月20日筆者撮影)

起源には諸説ありますが、一般的には弘法大師空海が中国から粉食文化や製麺技術を持ち帰ったことが始まりと伝えられています。空海は804年に入唐し、帰国の際に小麦や唐菓子などの技術を日本にもたらしたとされ、これが後のうどん文化につながったと考えられています。江戸時代にはすでに讃岐でうどんが広く普及しており、元禄期の『金毘羅祭礼図』にはうどん屋が描かれています。また、『和漢三才図絵』には讃岐・丸亀の小麦が上質であると記されており、当時から原料に恵まれた地域であったことが分かります。

こうした発展の背景には、讃岐の風土も大きく関係しています。降水量が少なく米作りに適さない一方で、小麦栽培にはうってつけ気候であったこと、さらに塩やいりこ、醤油といった材料が揃っていたことが、うどん文化の定着を後押ししました。また、米が貴重だった農民の暮らしの中で、うどんは重要な主食として受け継がれ、技術が磨かれていきました。

今年3月には日本陸上競技連盟が公認するフルマラソン大会として、香川県内では初となる「かがわマラソン」が開催されました。計7700人分の一般枠は募集開始から1時間半ほどで定員に達したそうです。コースの途中には給水所だけでなく、讃岐うどんを提供する「給うどん所」、灸まんやイチゴ「さぬきひめ」などの県の特産品を楽しめる「給食スポット」が設置されていたことでも大きな注目を集めました。

次に山梨県の「ほうとう」です。武田信玄が陣中食として取り入れたという伝承が広く知られています。山国である甲斐は米の生産に適さない地域が多かったため、小麦を主食とする文化が根付きました。ほうとうは打った麺をそのまま味噌仕立ての汁に入れて煮込むため、製麺に手間がかかりません。栄養価も高いことから農民の貴重な食事となりました。江戸時代には各家庭で作られる日常食として定着し、地域ごとに具材や味付けに個性が生まれていきます。特にかぼちゃを入れるスタイルは保存食の活用という観点から合理的であり、寒冷な気候にも適していました。健康志向の高まりとともに、野菜を豊富に摂れる郷土料理として再評価されています。

ほうとう

(2025年3月25日筆者撮影)

続いて愛知県の「味噌煮込みうどん」です。この料理の成立には、八丁味噌の存在が欠かせません。八丁味噌は江戸時代初期から三河地方で生産されてきた伝統的な豆味噌で、長期熟成による深いコクが特徴です。味噌煮込みうどんは、この濃厚な味噌をベースに、あえてコシの強い生麺をそのまま煮込むという独特の調理法を採ります。通常のうどんとは異なり、麺に塩をあまり加えないため、煮込んでも伸びにくく、しっかりとした食感が保たれます。江戸時代から庶民の食事として親しまれ、特に寒い季節には欠かせません。土鍋で提供されるスタイルも、熱を逃がさず最後まで温かく食べられる工夫の一つです。

味噌煮込みうどん

(2026年4月4日筆者撮影)

最後に同じく愛知県の「きしめん」です。その起源には諸説ありますが、江戸時代にはすでに名古屋周辺で広く食べられていたことが文献から確認されています。平たく幅広の麺は、茹で時間が短く、忙しい町人文化に適した食品でした。また、薄い形状でだしがよく絡み、素材の風味を引き立てる役割も果たしています。

きしめん

(2026年4月5日筆者撮影)

このように、日本各地のうどんは単なる料理ではなく、それぞれの地域の歴史、気候、産業、そして人々の暮らしの中で育まれてきた文化そのものです。現代においては、物価高や健康志向、観光需要の広がりとも密接に結び付いています。シンプルでありながら奥深い魅力を持つうどんは、これからも時代の変化に寄り添いながら、日本の食文化を支え続けていくことでしょう。

参考記事

4月25日付 朝日新聞 「消費者物価、3月1.8％上昇 昨年度平均2.7％上昇、4年連続日銀目標超え」

2025年10月7日付 朝日新聞 「かがわマラソン、一般枠すぐ満員 計7700人分 ／香川県」

2026年3月17日付 読売新聞 「1万439人 よーい、うどん！ かがわマラソン＝香川」

参考サイト

手打ち免許 さぬき麺業 https://www.sanukiudon.co.jp/history.html (最終閲覧日2026年4月27日)

麺造り百余年伝承の味 平井屋 https://www.hiraiya.jp/houtou_his.html (最終閲覧日2026年4月27日)

金シャチ横丁 https://kinshachi-yokocho.com/news-topics/nagoyameshi-misonikomiudon/ (最終閲覧日2026年4月27日)