タブー視してきた性暴力　子どもを守るためには

12月2日から6日にかけて、朝日新聞である連載が組まれました。

『子どもへの性暴力』

今までタブー視されてきた話題に目を向け、現実を知ることが問題の予防や対策の第一歩になるのではないか。その思いから始まったものだといいます。

筆者が大学で受講する「ジェンダーと法」でも取り上げられたこの連載。子どもの弱さに漬け込んだ加害行為に胸が痛みました。今朝も、「教師による生徒へのわいせつ行為やセクハラが絶えない」と記事で取り上げられています。逮捕された元教師の釈明には怒りが湧いてきました。

教師と生徒の間には、知識においても力においても対等な関係はありません。その状況での「了承」は、成立しないでしょう。元教師は、加害行為をした現実に向き合い、罪を償うべきです。

私たちは、両親・先生をはじめ大人から様々なことを教えられて育ちます。幼い頃は、「大人が言うことは絶対だ」と考えていた人も少なくないでしょう。だからこそ、被害に遭っても「誰にも言ってはダメだよ」と言われると相談ができなくなる。「嫌だ」とも言えなくなる。何も知らない子どもが、声を上げられない状況を作り出すのはそう難しくありません。

では、子どもたちを守るにはどうすればよいのでしょうか。まず取り組むべきは「触らせてはいけないこと」を伝えることです。既に、海外では子どもへの性暴力防止に向け、対策が進んでいます。イギリスの子どもの虐待防止協会(NSPCC)がHPにあげる動画では、パンツをはいた恐竜が次のように歌っています。

♪Your private parts belong only to you

If someone asks to see, just tell them “no”