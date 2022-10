なぜ彼女たちは髪を切るのか。

イランで22歳のクルド人女性Mahsa Aminiさんがヘジャブのつけ方をめぐり逮捕された後、急死するという事件が起きました。へジャブとは髪の毛を隠すスカーフのことです。イランでは1979年の革命以降、女性には国籍や宗教を問わず、公共の場所で着用することが義務づけられています。法律が定めた厳しいドレスコードに従わなければならないのです。

彼女の死を受けて、抗議運動が大きなうねりを見せています。そのなかで私に大きな衝撃を与えたのは、自ら髪を切り、それを高く掲げる女性たちの姿でした。一体何が起きているのだろうと強く引きつけられたのです。女性の権利を抑圧する政府。morality policeの存在。抗議する人々の姿。彼女たちが身を挺し訴えてはじめて、私の目に届くようになったのです。

“For the fears that are bigger than reality”

British-Iranian national Nazanin Zaghari-Ratcliffe cuts hair in support of Iran protestshttps://t.co/2CDy5GfTOD pic.twitter.com/5uguHeuzU2

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 29, 2022