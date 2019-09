WhiteでもなくChineseでもなく、私はJapanese

「ホワイト!」

2週間ほど前、東アフリカに位置するウガンダで現地の人から言われた言葉です。北部の田舎町を訪れ、レストランのバルコニーで昼食をとっていた時のことでした。突然、通りすがりの男性2人がこちらに向かって現地語で何かを叫んだのです。

現地語が理解できず何を言っているのかわからなかった私は、現地のコーディネーターに尋ねました。彼は、思いがけないことを言いました。

「ホワイトって言ってるんだよ。君たちがホワイトだから。」

ホワイト???私の頭の中は疑問符でいっぱいになりました。モンゴロイドに分類される日本人にかけられる言葉は「イエロー」に違いないと思っていたからです。そして、ある歌を思い出しました。

それは、ジョンレノンの「Happy Christmas (War is over)」。中学2年生の冬、英語の授業で歌った歌です。その中に、このような一節があります。

And so happy Christmas (そう、これがクリスマス)

For black and for white (黒人も白人も)

For yellow and red ones (黄色人種も先住民も)

Let’s stop all the fight (戦いを止めよう)