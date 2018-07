政治家は現れては去る　創り出した問題は残る

イギリスのEU(欧州連合)からの離脱、いわゆる「Brexit」が揺れています。メイ政権は8日にEUとの今後の関係についての基本方針を発表し、経済圏から完全に離れることでイギリスの「自主権」を回復させる従来の強硬路線から一転、緊密な関係を維持する穏健路線へと舵を切りました。

しかし、これに政権内の閣僚の一部が反発。強硬路線を主張してきたデービス離脱相やジョンソン外相が相次いで辞任する事態に発展しました。特にジョンソン氏は、EUからの離脱の是非を問う2016年の国民投票の際に声高に主張し、強硬派の旗振り役でもありました。

一方、頭を悩ますのはEU側も同じです。イギリスの迷走ぶりへの発言が相次いでいますが、中でもトゥスクEU大統領のツイッターでの投稿が印象的でした。

―Politicians come and go but the problems they have created for people remain.

(政治家は現れては去るが、彼らが創り出した問題はそのまま残るのだ)