北中米W杯開幕 新方式の壁と「PK戦」の心理戦

1. 今大会のこれまでとの違い

6月11日（日本時間12日）、北中米ワールドカップが開幕しました。今回のワールドかっプ最大の特徴は、出場国数が32から48へと大幅に拡大された点です。米国、カナダ、メキシコの3カ国による共同開催となり、試合数も64から104へと増加し、史上最大規模の大会として開催されます。

新方式では、48チームが12グループに分かれてリーグ戦を行い、各組の上位2チームと、3位の成績上位8チームが決勝トーナメントへ進出します。これにより、決勝トーナメントは従来の16チームから32チームへと拡大され、優勝まではより多くの試合を勝ち進む必要があります。また、開催地が北米全域に広がるため、長距離の移動や気候への対応も重要です。試合数と移動距離が増える長丁場の大会となるため、選手層の厚さやコンディション管理が、これまで以上に勝敗に影響を及ぼす難しい大会になるでしょう。

２. 初戦のオランダ戦と決勝トーナメントの壁

日本の初戦の相手はオランダです。圧倒的なリーダーシップを誇るセンターバックのファン・ダイク選手や、万能アタッカーのガクポ選手らに注目が集まります。 日本がグループリーグを突破した場合、決勝トーナメント（ラウンド32）ではブラジルやモロッコといった強豪との対戦が予想されます。日本は昨年10月にブラジルを破っているものの、本大会の実績では相手が優勢です。強豪と渡り合うには、いかに90分、あるいは延長を含めた120分間で決着をつけられるかが鍵を握ります。

３. PK戦を巡る技術とメンタル

強豪との激闘において避けて通れないのが「PK戦」の壁です。日本代表は前回のワールドカップ決勝トーナメント初戦で、クロアチアを相手にPK戦の末に敗れました。120分戦った極限状態で行われるPK戦では、技術、メンタル共に対策が必要です。朝日新聞では、まさにこのテーマに焦点を当てた特集「技―the technique サッカーPK戦 いかに心理戦を制するか」が組まれています。

記事ではクイズ形式も交えながら、単なる技術論にとどまらない、キッカーとゴールキーパーの間での激しい駆け引きの裏側が興味深く描かれています。 解説陣には、現役時代に優れたPK職人として知られた元日本代表の遠藤保仁氏や、スポーツ心理学の専門家である笠原彰氏が登場。重圧がかかる場面でのメンタルコントロールや、心理的な主導権の握り方など、極限状態における心理戦の制し方が詳しく解説されています。

遠藤氏は、PKの成否は運ではなく「キック技術の延長」であると述べています。まず、主審の笛が鳴ってから助走までに十分な時間をかけ、相手に惑わされず「自分の間」で蹴ることが重要です。狙うコースはGKの手が届かないゴールの四隅、特に成功率の高い「上

側」へと正確にコントロールする技術が求められます。また、代名詞である「コロコロPK」の極意として、フェイントをかけるGKの足首ではなく「すね」を観察することを挙げています。支点となる脚の傾きから重心の移動を瞬時に見極め、その逆を突いて流し込みます。仮に相手が動かなくても端の隙間を射抜くなど、徹底した技術と自信が重圧に打ち勝つ鍵と述べています。

日本が歴史的躍進を遂げられるかは、90分や120分の戦いだけでなく、こうした緊迫した心理戦を制することができるかにもかかっています。今回のワールドカップ、このPK戦も制して初のベスト16、そしてその先へと勝ち進んでほしいものです。

参考

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