どうなる日本の選挙　一人の学生が考えたこと

衆議院選挙の投開票日を迎えました。衆院選で気になったことについて述べようと思います。

１つ目は選挙とSNSとの関係です。近年、候補者の演説の様子がSNS上に投稿され、選挙結果に影響を及ぼしかねない事例が見られるようになりました。高市早苗さんが出演する「高市総裁メッセージ日本列島を、強く豊かに。」というタイトルの自民党の動画は、YouTubeで約１億３千万回再生されています。この動画は利用者が見たい動画を再生する前後や視聴途中にも広告として再生されていました。筆者の端末上でも広告として流れ、偶然目にしました。

今回の動画は広告主が「自由民主党」だったことを踏まえ、ネット上では選挙期間中に政党の広告が大量に流れることに「公職選挙法上、問題ではないのか」との声が上がっています。公職選挙法では特定の候補者の当選を目指して投票を呼びかける「選挙運動」のためのネット有料広告を禁じているからです。

一方で、政党や政治団体が「政治運動」として有料広告を出すことへの規制はありません。今回話題に挙げた自民党の動画は、特定の候補への投票を呼びかけるものではなく「選挙運動」には当たらないとされています。しかし、選挙運動と政治運動の境界が曖昧になっているため、今後見直しが必要になっています。

２つ目は首相のNHK討論番組「日曜討論」への欠席です。最側近の木原稔官房長官の判断で決められたことであり、高市さん持病の関節リウマチの悪化が理由だったと公表されています。２日前から代理の出演が検討されていましたが、官邸側がNHKに高市さんの欠席を伝えたのは番組開始の約１時間前でした。番組出演予定だった２月１日の朝に病院で治療を受け出演を欠席することになりましたが、その日の午後には各地で応援演説をしていた点に疑問を感じました。

１月２３日に衆議院を解散し、自民党の立候補予定者に公認証書を手渡す際に握手を繰り返して持病の関節リウマチが悪化、２７日の公示後、東北などの遊説先での握手でも症状が進んだそうですが、受診したのは２月１日と時間が空いています。番組出演が決まっていたのならそれ以前に病院へ行き、治療をすることも可能だったのではないでしょうか。高市さんが番組を欠席したことにより、公示後は党首討論会が開かれていません。手のけがを理由に各党党首が議論をする大事な場を急遽欠席したことは、政治への不信感につながります。

３つ目は投票率についてです。選挙が行われるたびに注目される指標ですが、今回は冬の天候も関係しています。６日の演説で高市さんは「週末に向けてお天気が荒れるようです。どうかこの足で、期日前投票所に寄って、比例代表は自民党を書いて帰ってください」と呼びかけました。天気予報で言われていたように、筆者が暮らしている京都でも投票日は朝から雪が降っています。今回の選挙では天候に左右され、投票率にも影響が出たと見られます。もちろん他の条件も加わりますが、当日投票所へ行こうとしていた人でも、高齢者やけがをしている人は難しさを感じたかもしれません。首相自らの判断で衆議院を解散し、異例とされる厳寒期の総選挙になりました。

筆者はボートマッチングを利用したり、テレビや新聞で情報収集をしたりしたうえで期日前投票をしてきました。選挙期間中には家にいても選挙カーから候補者の名前が聞こえることが日常になり、偶然通りかかった場所で候補者が演説をしていたので立ち止まって聞いたこともあります。選挙カーは一瞬で過ぎていくため、候補者の名前を覚えてもらうことに力を入れているのはなんとなく理解できました。しかし、現場で見てもテレビで目にしても、候補者が目指す社会の姿を知ってもらうことよりも、支持者の士気を高めるために実施しているのではないかと感じることもありました。

そうしたことに惑わされず、有権者の一人として、国の行方を決める大事な選挙という場において、自分で確かめて判断した一票を投じることを、これからも大事にしていきたいものです。

