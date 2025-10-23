21歳が特別 各国における年齢への意識

毎日が誰かの誕生日。筆者も10月に誕生日を迎え、22歳になります。

日本では、長らく定着していた成人年齢や飲酒可能年齢でもある20歳の誕生日には特別感があります。しかし、そのような年齢への意識は海外では異なるようです。

2年前、アイルランドに交換留学し、21歳になる友人の誕生日を祝うためにバースデーカードを選んでいた時のこと。カードショップのバースデーコーナーには21歳を祝うものばかり。それに反して、20歳のものは見当たりません。当時は、海外では21歳の誕生日が特別という漠然としたイメージしか持っておらず、はっきりとした理由は分からぬまま21歳を祝う誕生日グッズを購入しました。