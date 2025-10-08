岐路に立つ知床観光　問われる自然との距離

オホーツク海や知床連山といった雄大な自然が広がり、ヒグマやオジロワシ、シャチなどの希少な野生生物が間近に見られる北海道・知床。

道内有数の人気観光地として多くの観光客を魅了しており、今年７月には世界自然遺産登録から２０周年を迎えました。

ただ、自然との近さは知床観光に時に大きな影を落としています。

筆者が９月下旬に現地を訪れた際の様子も踏まえ、知床観光の現状をお伝えします。

◯観光船沈没の衝撃

２２年４月２３日、知床半島の沖合で小型観光船が沈没し、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となる痛ましい事故が起こりました。

知床岬やヒグマの生息地であるルシャ湾など手つかずの自然に触れることができるクルーズ船は知床観光の目玉の一つですが、他社も運行自粛を決めるなど大きな影響を受けました。

事故を受け、各事業者は安全確保の徹底と周知に取り組んでいます。

筆者は５００トン級の大型観光船で知床岬までの往復約４時間のクルーズに参加しましたが、救命ボートなどの安全設備が備えられ、波も穏やかだったため、特段不安を感じることなく過ごすことができました。

ただ、乗り場近くでは事故を起こした事業者の事務所が解体中であったり、事故やコロナ禍の余波を受け廃業となった事業者の看板が道路沿いに残されていたりと悲劇の爪痕が散見され、決して遠い昔の出来事ではないのだと実感させられました。

また、乗船前日と前々日は強風で海は荒れ、観光船が欠航となるなど、自然の脅威を痛感した旅でもありました。

観光客の体験価値と安全性の確保とをいかに両立させるかが問われています。

◯ヒグマとの軋轢

人間とヒグマなどの野生動物との接近も問題となっています。

知床では観光客が撮影などのために近づいたり、エサを与えたりし、ヒグマが人に慣れてしまうといった事態が発生しています。

船上からの観察ツアーや木彫りの熊などで重要な観光資源ともなっているヒグマですが、オスの成獣は体長２メートルにも及ぶ危険な野生動物でもあります。

８月中旬には、知床半島の羅臼岳を下山中の男性が襲われ死亡する事故も起きています。

人気観光地の「知床五湖」では、連日のようにヒグマが目撃されており、そのたびに森の中を通る地上遊歩道を閉鎖する安全策が講じられています。筆者が訪れた際も、カレンダーにはヒグマの出没を示すマークが並び、遊歩道は閉鎖されていました。

人間の安全と豊かな生態系を守るためには、ヒグマの生息地への進入を避けるなど、適切な距離感を保つことが不可欠です。

沈没事故やコロナ禍を乗り越え、知床を訪れる観光客の数はようやく回復しつつあります。

しかし、人間と自然の接点の拡大は、ヒグマとの軋轢や森林でのゴミの放置など様々な形で知床の自然へ悪影響を与えかねません。

手つかずの自然と観光客の安全をともに守るためにも、観光客数の制限など、抜本的な対策が必要かもしれません。

