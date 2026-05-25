知覧から飛び立った若者たち

筆者はゴールデンウィークに、鹿児島県にある知覧特攻平和会館を訪れました。

知覧特攻平和会館

(2026年5月5日筆者撮影)

知覧（現在の鹿児島県南九州市）には、第二次世界大戦末期に陸軍特別攻撃隊の主要な出撃基地が置かれました。1945年、沖縄戦が激化する中、日本軍はアメリカ軍艦隊に対する特別攻撃（特攻）」を本格化させました。爆弾を搭載した航空機ごと敵艦へ体当たりする作戦です。知覧飛行場は、沖縄方面へ向かう陸軍特攻隊の拠点として使用され、ここから出撃した隊員は439名を数えます。

知覧が特攻基地となった理由には、地理的条件と軍事的条件の双方が挙げられます。まず、九州南部に位置し、沖縄まで比較的短距離で飛行できることです。当時、日本軍は沖縄へ進攻するアメリカ軍艦隊への攻撃を重視しており、出撃拠点として適していました。また、すでに陸軍の飛行場が整備されており、複数の航空機を運用できる環境が整っていました。これにより部隊の集結や出撃準備を進めやすかったことも理由の一つとされています。

周辺には多くの戦争遺跡が残る

(2026年5月5日筆者撮影)

1944年以降、日本の戦況は大きく悪化していきます。航空機や燃料、熟練した操縦士がのすべてが不足し、通常の航空戦ではアメリカ軍に対抗することが難しくなっていました。その中で日本軍は、「限られた戦力でも大きな損害を与えられる作戦」として特攻を採用します。通常攻撃では命中率が低い状況でも、操縦士自身が体当たりを行うことで命中率を高めようと考えられていました。

1944年10月、フィリピン方面で海軍による神風特別攻撃隊の開始が始まり、その後、陸軍でも編成されます。実際には、出撃前の故障や悪天候、燃料不足、アメリカ軍機による迎撃などによって、敵艦まで到達できないケースも多くありました。沖縄戦には数千機規模の特攻機が投入されましたが、命中率は研究者によって差があるものの、およそ1〜2割程度とされています。また、命中した場合でも、大型空母や戦艦を撃沈できるケースは稀でした。

1945年5月に不時着水し海面に沈んでいた零式艦上戦闘機

(2026年5月5日筆者撮影)

陸海軍を含めた特攻隊員全体の平均年齢は、20〜22歳前後とされています。17歳や18歳で出撃した少年兵も学徒出陣の大学生が特攻隊員となった例もありました。

平和会館には、特攻隊員たちが出撃前に過ごしていた半地下式の「三角兵舎」を再現した展示があります。実際に足を踏み入れると、想像以上に狭く閉ざされた空間でした。出撃前夜には兵舎で壮行会が開かれ、酒を酌み交わしながら隊歌を歌い、薄暗い裸電球の下で遺書などを書いていたといいます。

三角兵舎

敵機から発見されにくくするため半地下仕様となっている

(2026年5月5日筆者撮影)

室内の様子

(2026年5月5日筆者撮影)

展示資料だけでなく、敷地内に建てられている像にも、特攻隊員たちへの慰霊や平和への願いが込められています。特攻勇士の像「とこしえに」が見つめているのは沖縄の方角です。これは、知覧から多くの特攻隊員が沖縄戦へ向けて出撃していった歴史を表しており、隊員たちへの追悼の思いが込められています。

特攻勇士の像「とこしえに」

(2026年5月5日筆者撮影)

また、「富屋食堂」の女将であり、特攻隊員たちから母親のように慕われた鳥濱トメの像も建てられています。



鳥濱トメの像

(2026年5月5日筆者撮影)

筆者が訪れた際には、企画展「明日を生きる弟妹たちへ－兄としての最後の手紙－」が開催されていました。展示されている遺影や直筆の遺書からは、一人ひとりに大切な家族がいて、夢があり、未来があったことが伝わってきます。

公園に立つ慰霊の像、三角兵舎、そして数多く残された特攻隊員たちの言葉。現地を訪れたことで、教科書や映像だけでは分からない空気や感情に触れることができました。もし鹿児島を訪れる機会があれば、ぜひ一度、知覧に足を運んでみてはいかがでしょうか。

参考サイト

知覧特攻平和会館 https://www.chiran-tokkou.jp/