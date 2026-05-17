その石は誰が積んだのか？ー祈りの連鎖

嵐山の観光地の喧騒から少し離れた場所を歩いていると、見慣れない光景が目に留まりました。「亀峰山 平成院（きほうざん へいじょういん）」でのことです。平成14年に建立された真言宗大覚寺派の比較的新しい寺院で、観光名所のお寺というよりは、静かで心安らぐ空間です。境内には、お地蔵様の足元から、岩、鉢の淵に至るまで、寺の敷地全体に無数の小石が積み上げられています。この不思議な情景には、日本人が古くから抱いてきた祈りと、独自の死生観が息づいています。

この石積みのルーツにあるのは、「賽の河原」の伝承です。古来、親よりも先に亡くなった子供は親不孝の罪を償うため、あの世とこの世を隔てる三途の川のほとり、賽の河原で石を積み上げ、仏塔を作らなければならないとされてきました。しかし、塔が完成する前に鬼が現れて崩してしまいます。そのため、子供たちは永遠に石を積み続けなければなりません。お地蔵様の周囲に石が積まれているのは、参拝者が「苦しむ子供たちの代わりに石を積んで手伝ってあげる」「亡くなった幼い命を供養する」という、慈悲の心から生まれた行為なのです。