映画『フランケンシュタイン』に見る　社会の脆さと発展の影

※この記事は映画『フランケンシュタイン』の内容を含みます。

1月11日（現地時間）に第83回ゴールデングローブ賞の受賞式が行われました。ノミネート作品の中には、筆者がつい最近鑑賞し、印象に残っていたジェイコブ・エロルディ出演の『フランケンシュタイン』もありました。

主人公は1818年にメアリー・シェリーによって書かれた小説『フランケンシュタイン』に登場する、科学者ヴィクター・フランケンシュタインによって、亡くなった人々の寄せ集めで作られたつぎはぎだらけの人造人間です。

この映画の中で一番印象に残ったフランケンシュタインの言葉があります。ある日、彼が潜んでいた、人と羊が暮らす場所に狼がやってきて、狼は羊を、人は狼を襲いました。彼はその様子を見てこう言いました。

『狩人は狼を憎んでいない、狼は羊を憎んでいない、だが暴力は避けられない、私は思った、多分、これが世界のあり方なのだ、時には自分でいるだけで追われ、殺されてしまうのだ』

この考えは見かけやたった一つの違いなど、あまりにも単純なものが皮肉にも対立や犠牲を生み出し複雑にする、残酷な現代社会を改めて思い起こさせました。ただ、『一概にはいえない』、その心持ちも大切ではないでしょうか。

今回、映画『フランケンシュタイン』の監督ギレルモ・デル・トロは不死身を求め、死を征服しようとする、フランケンシュタインの創造者ヴィクターについてこう語っています。

人々は「完璧」を理想とし、その裏に潜む最大の恐怖を見落としている。本当は「不完全であること」こそ、もっとも望ましい人間のあり方なのに。「世界がこうであればいいのに」と願うとき、人は同時に、世界そのものを否定してしまうんです

この映画の中でもフランケンシュタインは良い行いをしても見かけや人間離れした力などによりいつも勘違いされ、悪者扱いを受けて孤独になります。そんな彼はこの監督が言う、完璧への欲、世界そのものの否定による犠牲といえます。