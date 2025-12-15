なぜ九州には「熊」がいないのか　人と野生動物、森林のあり方を探る

京都市の清水寺で１２日、２０２５年の世相を表す「今年の漢字」が発表されました。選ばれた漢字は「熊」です。東北地方を中心に、クマによる人身被害が深刻化しています。今年度に入ってからの被害は、１１月末で２３０人に上り、そのうち１４人が命を落としました。

深刻な社会問題となっているクマ害ですが、九州では縁遠い話であることは否めません。友人との会話においても、「熊」が話題になることはめったにありません。なぜなら、クマがいないからです。なぜ、九州に生息していないのでしょうか。

■日本のクマ

日本には２種類のクマが分布しており、北海道にはヒグマが、本州・四国にはツキノワグマが生息しています。

ツキノワグマは日本列島と大陸が陸続きであった３０～５０万年前、大陸から渡ってきたといわれています。海面の上昇により大陸との陸続きが消滅した後、日本のツキノワグマは遺伝的に独自の分化をしました。時速５０km程度で走り、木登りや泳ぎの能力も高いのです。長距離の移動も可能で、沿岸の島に数百メートル泳いで渡った記録もあります。

■九州のクマは絶滅した？

かつては、九州にもクマがいました。九州で最後にツキノワグマが確認されたのは、１９５７年です。環境省は１２年「すでに絶滅の目安となる５０年以上経過している」として「絶滅」の判断をしました。

絶滅の背景には、九州で早くから進められた森林開発があります。植林の際、エサとするドングリなどが実る広葉樹から針葉樹の人工林へと置き換えが進みました。クマの生息しにくい環境へと変化したのです。

■クマが九州に移動してくることはあるのか

一方、福岡県と関門海峡を挟んで隣接する山口県では、クマの目撃情報が増加しています。昨年度は、クマの目撃・痕跡情報が７９９件あり、９７年の統計開始以降、最多を記録しました。クマと自動車の衝突事故も発生しています。

関門海峡で最も狭いところは、陸の間の距離が約６５０メートルです。距離からみれば、クマは渡れそうです。さらに２県は、陸路でも関門橋や関門トンネルで繋がっています。クマが海を泳いで、山口県下関市から福岡県北九州市へと渡ることは可能なのでしょうか。

しかし、関門海峡の潮流は複雑かつ急速であり、クマが泳ぐには困難な環境となっています。さらに、クマのすみかである森から関門海峡までは距離があり、人の活動領域を通る必要があります。したがって、関門海峡を渡る可能性は低いと考えられます。

全国でクマによる被害が深刻化する中、九州にクマがいない理由をたどると、森林開発によって生息環境が失われ、絶滅に至った歴史が見えてきます。たしかに九州上陸の恐れは低いと考えられています。だからといって、クマの問題は決して他人事ではありません。被害を防ぐためには、人と野生動物の距離の取り方や森林のあり方を改めて見直すことが求められます。

