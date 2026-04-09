「当たり前」に立ち止まる―アンステレオタイプ展

毎年3月8日の国際女性デーは、ジェンダー平等について改めて向き合う節目とされ、これに合わせて各地で関連する企画や取り組みが行われます。2026年もその一つとして、3月2日から31日まで国連大学（東京都渋谷区）で「アンステレオタイプ展」が開催されました。筆者は3月2日に行われたオープニングセレモニーに、ユース代表として出席しました。

（2026年3月2日筆者撮影 オープニングセレモニーの様子）

この展示はUN Women（国連女性機関）が主催し、広告や日常表現に潜む固定観念（ステレオタイプ）を見つめ直すことを目的としています。会場には「アンステレオタイプ・アライアンス」に加盟する企業による作品が並び、普段は意識せず受け取っている言葉やイメージについて、立ち止まって考えるよう促す展示が行われていました。

全体のキーとなる作品は、「解き放とう。まず私を。」 というメッセージとともに、シンプルな円で構成されたものでした。多様な個を象徴するようなその表現は、固定観念からの解放を静かに示しているように感じられました。

（2026年3月2日筆者撮影 キービジュアル）

展示の中で目を引いた作品の一つに、「紅一点だね」といった何気ない言葉を扱ったものがありました。場を和ませるつもりで使われることも多い表現ですが、悪意のない言葉であっても、受け取り方によっては境界線を引くものになり得ます。何気ない一言の中に、無意識の前提が含まれているのかもしれない。普段自分が使っている言葉についても、一度立ち止まって捉え直す必要があると感じました。

新聞各紙でも、国際女性デーに合わせてジェンダーに関する報道が多く見られました。中でも筆者は、朝日新聞が伝えていた東京都の男女平等参画に関する意識調査に着目しました。調査では、「性別によって向いている仕事がある」と考える人が82.9％に上り、特に18～29歳の男性では95.1％と、ほとんどの人がそう認識しているという結果が出ています。多くの人が「男女には向き・不向きがある」という前提を、ごく自然なものとして受け入れていることがうかがえます。

こうした結果からは、「性別による向き・不向き」は本当に自然なものなのか、という疑問が浮かんできます。筆者自身、大学に入って最初に受けたジェンダーに関する授業の中で、近代以前から日露戦争期にかけての歴史をたどりながら、性差がどのように捉えられてきたのかを学びました。

そこでは、現在私たちが「当たり前」として受け止めている役割の多くが、時代ごとの社会や制度、文化の中で形づくられてきた可能性があることが示されていました。もちろん、性別による身体的な違いがあること自体は否定できません。しかし、今回の調査に見られるような「どの仕事に向いているか」「どの分野が得意か」といった認識までが、本当に生まれつき決まっていると言い切れるのかについては、改めて考える余地があるように思います。

そうした考え方が長い時間をかけて繰り返され、共有されてきたものだとすれば、私たちはそれを特別に意識することなく、当たり前の前提として受け入れているのかもしれません。だからこそ、疑問を持つきっかけ自体が生まれにくくなっているのではないでしょうか。

展示はすでに終了しましたが、そこで得た視点や気づきは日常の中に持ち帰ることができるものでした。これからもジェンダーに関する話題に関心を持ち続けながら、自分の中にある前提や選択を見つめ直していきたいと思います。

参考記事：

・２０２６年３月８日付 日経電子版 「国際女性デー、ジェンダー平等訴え 各地で行進や集会」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD081M80Y6A300C2000000/

・２０２６年３月８日付 朝日新聞デジタル 「男女の地位「平等」15.9%、「男性のほうが優遇」7割 都の調査」

https://digital.asahi.com/articles/ASV372CZSV37OXIE015M.html?iref=pc_ss_date_article

・２０２６年３月８日付 UN Women日本事務所 「国際女性デー記念企画「アンステレオタイプ展」開幕」

https://japan.unwomen.org/ja/stories/baodaofabiao/2026/03/guojinuxingtejinianqihuaansutereotaifuzhan-kaimu

（最終閲覧はすべて２０２６年４月９日）