公共交通すべてタダ　富裕国ルクセンブルクでの驚き

先日、筆者は欧州諸国を訪れ、各国の公共交通機関を利用しました。その中でも際立ったのはルクセンブルク。2020年から国内の公共交通機関を無料化しており、街中を走るバスやトラムに身一つで乗車する光景が繰り広げられています。欧州の交通機関は、改札が無かったり、チケットを所持していても有効にする手続きを忘れていると罰金が科されたりなど独特なルールに困惑することも多いなかで、ルクセンブルクではストレスフリーに移動することができました。

トラムに乗り込む人たち(筆者撮影)

 

ここはベルギー、フランス、ドイツに囲まれた人口約68万人の小国です。近隣諸国などからの通勤者も多く、これらの移動に伴う渋滞緩和も公共交通無料化の大きな理由とのことです。2024年には一人当たりGDPで29位の日本を尻目に、世界一という富裕国です。公共交通無料化は経済の好調ぶりを国民へ還元する施策であると報道官が述べるのも納得の豊かさです。

街を走るバス(筆者撮影)

外国人労働者が多く、 GDPを住民数で割る時には含まれないことから、高い数値になるともいわれます。それでもルクセンブルクの裕福さは世界上位といえます。OECDによるとルクセンブルクの平均年収は2024年が9万4447米ドル、1ドル157円換算で約1482万円となります。

 

国外からの通勤者も多く、公用語も3言語と多文化社会のルクセンブルクは、23年時点で人口の約47%が外国人という予想以上に国際色豊かな国です。最も多いのは意外にも隣接した国ではなくポルトガル。第二次世界大戦後以降のポルトガルの独裁や貧困から逃れた人々が、主に建設などの分野での貴重な労働力として移民してきたようです。言われてみれば、ルクセンブルクの後に訪れたポルトガルで目にした顔立ちの人をよく見かけた気がします。

 

一人当たりGDPでルクセンブルグに次ぐアイルランドと比較してみると住居費の高さはやはり2国ともトップクラスです。以前、筆者がアイルランドに1年間交換留学していた時も、住居不足や住居費の高騰が問題になっていました。住居費の高騰はもはや欧州諸国が共通して抱える問題のようにも感じます。欧州に多いホームレスの人たちは、この2国でも目にしました。ただ、私の目に映った印象ではルクセンブルクには比較的少ないように感じました。アイルランドの首都ダブリンに行くと道端にテントや布、ダンボールが並んでいる箇所もありましたが、そのような光景にはあまり出会いませんでした。目に見えたものだけで全てを語ることはできませんが、フランスやベルギーなどのような、道行く人に金を求めて声を掛けるような人にも遭遇しませんでした。

美食の国でも知られるルクセンブルク。王室御用達ブランドのOBERWEISのショーケースに並ぶスイーツ。（筆者撮影）

旧市街の迫力満点の城壁(筆者撮影)

トーストかキッシュ1つで安くても2000円以上という街です。キッシュよりも大きくても半額程度のケーキで我慢し、物価の高さに悲鳴を上げたルクセンブルク旅のはじまり。難点はあっても、街に残る美しい旧市街の街並みや美味しいチョコレートなど魅力の多い街です。想像以上に国際色豊かで、飛び交う言語も様々。魅力は公共交通機関タダだけではありませんでした。

 

