「あらたにす　学生は言いたい！」の学生編集部スタッフを募集します――応募は２０２６年１月１４日（水）まで

「あらたにす 学生は言いたい！」の学生編集部スタッフを募集します。編集部スタッフは、朝日・日経・読売の３紙に掲載される日々のニュースから、仲間のスタッフと交代で「お題」を選び、記事を投稿してもらいます。その際、監修を担当している新聞記者OBの指導を受けることができます。編集部卒業生の中には、新聞社やテレビ局などメディアで活躍している人たちも少なくありません。メディアやニュースに興味のある学生の方は奮ってご応募下さい。

【募集要項】

■参加資格：２０２６年度、大学に在籍している方

■募集人数：若干名

■課題：A:応募動機を２００字程度で書いてください。B:あなたの具体的なエピソードを盛り込みながら関心のあるテーマについて４００字程度で書いてください。A、Bとも書式や体裁は自由です。

■締め切り：２０２６年１月１４日（水）

■宛先： any-contact@allatanys.jp にメールをお送りください。

件名に「編集部スタッフ募集」と明記し、メール本文には①氏名、②学校名、③学年、④メールアドレス、⑤「あらたにす 学生は言いたい！」のプロジェクトをどのように知ったか、を記入し、続いて課題のA、Bをお書きください。

■採用可否：事務局で厳正に選考し、２０２６年１月２１日（水）までに書類選考通過者のみにご連絡します。その後、２次選考を行い、正式決定します。

■報酬はありませんが、朝日・日経・読売の３紙の紙面またはデジタル版が無料で届きます。

■活動開始：２０２６年４月予定

なお、お寄せいただいた個人情報（課題含む）は、「あらたにす 学生は言いたい！」編集部スタッフの募集以外には一切使用しません。

お問い合わせは any-contact@allatanys.jp で受け付けます。

「あらたにす 学生は言いたい！」事務局