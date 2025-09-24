閉幕後も輝く　万博人材

アメリカ館のオールイングリッシュで行われるEnglishツアーに参加すると、アメリカ出身のスタッフがゲストと積極的に対話しながらガイドしていたのが印象的でした。また、日本人が多いと分かると流暢な日本語でも声掛けをしていました。

万博の外国人人材の中には、閉幕後も日本で働き続けたい、あるいは学びたい人もいるようです。開催前から日本に興味を持ち、独学で日本語を勉強した人、母国で日本語を専攻している人、様々な背景を持った方々が会場では活躍しています。

私も英語圏の文化に興味を持ち、英語を専攻しました。母国の文化を発信したいという志を持って、以前、交換留学先のアイルランドで日本の文化イベントの運営ボランティアに参加しました。万博で活躍されている方々には及びませんが、文化などをきっかけに他国に関心を持ち、人材として活動する形に共通点を感じました。