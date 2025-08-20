列島を襲う猛暑　各地で連日の４０度超え

今年も猛暑が日本列島を襲っています。

今月５日には、群馬県伊勢崎で国内観測史上最高となる４１．８度を観測しました。

厳しい暑さは私たちの健康や日常生活にも深刻な影響を与えています。

◯各地で４０度超え

４０度超えの厳しい暑さが各地で観測されています。

伊勢崎で国内観測史上最高気温を観測した５日には埼玉県鳩山で観測史上２位タイの４１．４度、群馬県桐生で４位タイの４１．２度を、翌６日には静岡県静岡で２位タイの４１．４度を観測しました。

気象庁は歴代の最高気温上位２０地点（現在は１９位タイが４地点あるため２２地点）を公開していますが、８月１９日現在のランキングの上位５地点の気温は今夏に記録したものとなっています。

◯北海道でも記録的な暑さ

筆者の住む北海道でも記録的な暑さが続いています。

先月２４日には北見で３９度、帯広で３８．８度を観測し、観測史上最高を更新しました。

札幌でも１６日に今年３２日目の真夏日となり、１０１年ぶりに年間の真夏日日数を更新しました。

総務省消防庁が公表した資料によると、今年５月１日から８月１７日に熱中症により救急搬送された人数は道内だけで２４７７人にのぼり、昨年５月１日から９月３０日の１６１５人をすでに大幅に上回っています。

慣れない暑さが道民を襲っています。

◯あのイベントにも影響が

筆者は今月中旬に大阪・関西万博を訪れましたが、会場でも猛暑の影響が見て取れました。

筆者は正午に東ゲートから入場するチケットを購入しましたが、１１時４０分頃に到着した時にはすでに長蛇の列ができていました。当時の天気は晴れ、気温も３０度台半ばとなっており、多くの来場者が日傘で暑さをしのいでいました。

ゲートを通過するまで１時間ほど屋外で待つことになりましたが、その間周りでは２人の子供が体調不良で列から離脱していきました。本人の様子や当時の状況を踏まえると熱中症ではないかと心配されます。

入場後は、大屋根リングやパビリオンなどで直射日光を避けることができましたが、お盆期間で来場者が多かったこともあり、リング下のベンチはほとんどが埋まり、穴場とされるコモンズパビリオンも入場制限がかかるなど、休憩場所を探すのに苦労しました。

長期休みと重なり外出を楽しみたい時期ですが、命を守るためにも、日傘の使用や水分補給など万全の暑さ対策が肝要です。

