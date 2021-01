「忠誠の誓い」とアメリカ社会の矛盾

連邦議会議事堂の外壁を登る人々。侵入して窓ガラスを割る人々。映像を見てどこの国の出来事だろうと思っていたら、アメリカだと分かった。その瞬間私は驚きを隠すことができなかった。

6日、バイデン次期大統領の当選を確定する上下両院の合同会議が行われていた連邦議会議事堂内にトランプ大統領の支持者が乱入した。この大混乱を受けワシントン特別区のバウザー市長は18時以降の夜間外出禁止令を出し、トランプ大統領もついに「撤収」呼びかけを余儀なくされた。

騒然とする首都。自分が小学生の頃に住んでいた場所がこのような状況になってしまっていることが悲しく、またこの暴動を煽ったのが大統領本人だという事実に、アメリカの凋落振りを感じた。

アメリカの公立の学校では、始業前にPledge of Allegiance(忠誠の誓い)を暗唱する習慣がある。アメリカ合衆国への忠誠を表す宣誓で、その内容は以下の通り。

I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands. One nation under God, indivisible, with Liberty and Justice for all. (私はアメリカ合衆国国旗と、それが象徴する、万民のための自由と正義を備えた、神の下の分割すべからざる一国家である共和国に、忠誠を誓います)